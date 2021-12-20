Memur maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf olacak! AK Parti’den son dakika açıklaması

18.5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİ İSTİSNASI GELİYOR

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Bu rakam, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade ederek, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde 'demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu' ifadesinden hareketle bu artışla, fiyat artışları karşısında çalışanlarımızı ezdirmeme kararlığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi.