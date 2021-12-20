Memur maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf olacak! AK Parti'den son dakika açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı son dakika açıklamasında çok sayıda çalışanın vergi muafiyetine tabi tutulacağını duyurdu. Peki kimler hangi vergilerden muaf tutulacak? Vergi muafiyeti için ne gerekiyor? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.
VERGİ SIFIR OLACAK
En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.
18.5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİ İSTİSNASI GELİYOR
Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.
İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Bu rakam, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade ederek, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde 'demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu' ifadesinden hareketle bu artışla, fiyat artışları karşısında çalışanlarımızı ezdirmeme kararlığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI
"Gerçekten bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz, asgari ücret açıklaması yaptık. Bu açıklama, son 50 yılın en önemli asgari ücrette bir artışın, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca, Gelir Vergisi ve Damga, bunlar da asgari ücretten alınmış, soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor, açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu, görmüş olacak. Açıklanan bir diğer karar daha var. O da faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır.
Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Niçin? Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, ta 4 puana kadar indirdik, yine indireceğiz, yine düşüreceğiz ama ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim."
Amerika'nın ve Avrupa'nın enflasyonda çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ama Türkiye'de de faizciler ne yazık ki bu işi hala savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz ve inşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir; bu da benim tezimdir." dedi.
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