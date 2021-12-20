Mete Gazoz isim hakkını kaptırdı!

BİZDEN ÖNCE BAŞVURMUŞ

Görüşlerini almak üzere telefonla ulaştığımız anne Meral Gazoz, Ömer Çetin'i tanımadıklarını, hiçbir akrabalık bağlarının da bulunmadığını kaydetti. Anne Gazoz "Belli ki burada kötü bir niyet var. Bizim ikinci başvurumuzdan 5 gün önce başvurmuş. Biz de bu başvuru esnasında fark ettik. Mete Gazoz'un isminin bilinirliğinden şöhretinden yararlanmak istiyor. Belki de oğlumun adını taşıyan markayı ileride bize satmaya çalışacak" diye konuştu.

İPTALİNİ İSTEYECEĞİZ

Mete Gazoz adına marka ve patent başvurularını yapan Etkin Patent Marka şirketi ise Hürriyet'e "Yapılan tescil işlemi için itirazda bulunacağız" açıklaması yaptı. Görüşlerini almak üzere aradığımız Ömer Çetin'e ise ulaşılamadı.