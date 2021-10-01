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Son dakika: Mete Gazoz 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde 3. oldu

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Son dakika: Mete Gazoz 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri’nde 3. oldu

Son dakika... Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu.

Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

Mete Gazoz bronz madalya maçını kaybetti METE GAZOZ BRONZ MADALYA MAÇINI KAYBETTİ
Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NDA BRONZ MADALYA
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