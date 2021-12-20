Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası’ndan müdahale gelecek mi?

MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE EDER Mİ?

Merkez Bankası'ndan dolara müdahaleye ilişkin bir karar alınmış değil. Gün içerisinde böyle bir karar alınırsa detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

5. MÜDAHALE YAPILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya beşinci müdahalesini 17 Aralık günü yapmıştı. Merkez Bankası, spekülatif ataklarla dolar-TL kurunun 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etmişti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudanmüdahale edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.