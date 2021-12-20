20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası’ndan müdahale gelecek mi?

Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası’ndan müdahale gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
ABONE OL
Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası’ndan müdahale gelecek mi?

Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Merkez Bankası müdahale gelecek mi? Merkez Bankası dolar müdahalesi olup olmayacağı bugün merak edilen konuların başında geliyor. Yeni haftanın ilk gününde doların 17,30 lira seviyelerine çıkan dolar kurunun değişimi nedeniyle Merkez Bankası’nın dolara müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. Dolara daha önce 5 kez müdahale edilmişti.

Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası müdahalesi gündemde yer alan konulardan birisi oluyor. Merkez Bankası dolar müdahalesi yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde de tekrarlanan müdahale toplamda 5 kez yapılmıştı. Dolar/TL kuru gün içerisinde 17,50 seviyelerine çıkarken gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE EDER Mİ?

Merkez Bankası'ndan dolara müdahaleye ilişkin bir karar alınmış değil. Gün içerisinde böyle bir karar alınırsa detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

5. MÜDAHALE YAPILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya beşinci müdahalesini 17 Aralık günü yapmıştı. Merkez Bankası, spekülatif ataklarla dolar-TL kurunun 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etmişti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudanmüdahale edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu. 1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın müdahelesi sonrası sorulan soruya "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA