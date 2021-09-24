Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho Okçu’nun Yolu kitabını Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a adadı
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu’nun Yolu' kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Mete Gazoz'a adadı. Twitter hesabından bir video paylaşan Paulo Coelho, "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." şeklinde konuştu.
Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu.
Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.
"BU KİTABI METE GAZOZ'A ADIYORUM"
74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.
O BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak İstiklal Marşımızı okutan Mete Gazoz herkesi gururlandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları sonrasında "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'da altın madalya alacağım" diyen ve bu sözü tutan Gazoz'un şampiyonluk hikayesi ortaya çıktı.
1999 doğumlu sporcumuz Türkiye'ye 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya armağan etti. İzleyenlerin tüylerinin diken diken olduğu anlarda İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup eden Mete Gazoz, tarih yazmayı başardı.
Anne ve babası da okçu olan Mete'nin altın madalyayı kazandığı o anlar büyük alkış aldı.
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