Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho Okçu’nun Yolu kitabını Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’a adadı

"BU KİTABI METE GAZOZ'A ADIYORUM"

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

O BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak İstiklal Marşımızı okutan Mete Gazoz herkesi gururlandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları sonrasında "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'da altın madalya alacağım" diyen ve bu sözü tutan Gazoz'un şampiyonluk hikayesi ortaya çıktı.