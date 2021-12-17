SON DAKİKA! Yeni asgari ücret yeni hesap! İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücret brüt 5004 lira, net 4253 lira 4 kuruş oldu. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Vergi düzenlemesiyle işveren 450 liralık ilave maliyetten kurtuldu. 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

İşte asgari ücrete gelen 2022 maaş zammı ile birlikte birçok kalem, AGİ, prim ve maaş hesaplamalarındaki değişiklikler.