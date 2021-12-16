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Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! Netten brüte AGİ fiyatları! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! Netten brüte AGİ fiyatları! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı!

Netten brüte AGİ fiyatları nasıl? Evli bekar çocuklu AGİ hesabı yapmak isteyenler 2022 AGİ tablosu hakkında sorgulama yapıyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesinden faydalanan çalışanlar, 2022 yılında ne kadar para alacağını merak ediyor. Çalışanların kazancı bekar, evli, çocuklu olmasına göre de değişiklik gösteriyor. AGİ ödemesinden sadece asgari ücretliler değil tüm çalışanlar faydalanabiliyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl oldu? İşte netten brüte AGİ hesabı!

Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı! Netten brüte AGİ fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, sadece asgari ücretlilerin değil tüm çalışanların aldığı bir ücret olarak biliniyor. Böylelikle çalışanların bütçesine ek katkı sağlanıyor. Medeni hale ve çocuk sayısına göre çalışanların alacağı AGİ ücreti değişiklik gösteriyor. Peki; netten brüte AGİ fiyatları nasıl? İşte; evli bekar çocuklu AGİ hesabı!

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Netten brüte AGİ fiyatları! Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı! NETTEN BRÜTE AGİ FİYATLARI! EVLİ BEKAR ÇOCUKLU AGİ HESABI! 2022 AGİ TABLOSU TEK TEK HESAPLANDI!
Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! BEKARA, EVLİYE AGİ NE KADAR OLDU? 2-3-4-5 ÇOCUKLUNUN AGİ TABLOSU!

2022 AGİ TABLOSU HESABI!

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2021 (TL) 2022 (TL) Bekar 268,31 375,30

Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01

Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30

Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59

Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89

Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95

ASGARİ ÜCRET 2021 (TL) 2022 (TL)

Bekar 2.825,90 4.253,40

Eşi çalışmayan, çocuksuz 2.879,56 4.328,46

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2.919,81 4.384,75

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2.960,05 4.441,05

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 3.013,72 4.516,11

Eşi çalışan, çocuksuz 2.825,90 4.253,40

Eşi çalışan, 1 çocuklu 2.866,14 4.309,69

Eşi çalışan, 2 çocuklu 2.906,39 4.365,49

Eşi çalışan, 3 çocuklu 2.960,05 4.441,05

İŞSİZLİK MAAŞI

2021 (TL) 2022 (TL) Maaş Ele geçen* Maaş Ele geçen*

En düşük 1.431 1.420,13 2.001,6 1.986,40

En yüksek 2.862 2.840,27 4003,2 3.972,81

AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.

Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.

FORMÜL UYGULANIRSA YÜZDE 30 ARTIŞ OLACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.

Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek. AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

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