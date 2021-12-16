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Haberler Galeri Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak? Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. AGİ zammının ne kadar olacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ desteği sayesinde, asgari ücretlinin yanı sıra diğer çalışanlara da ek bir ödeme yapılıyor. Böylelikle asgari ücret almayan kişiler dahi maaşına ek ödeme alabiliyor. Peki; bekara evliye 2022 AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ tablosu nasıl? AGİ zammında kim ne kadar alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:35
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Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu gündemde yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca çalışan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesinden faydalanıyor. Böylelikle maaşa ek bir katkı oluyor. Asgari ücretli çalışanlar gibi diğer çalışanlar da bu ödemeden faydalanıyor. Ödenen AGİ miktarı çalışanın maddi durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki; 2022 AGİ zammıyla kim ne kadar alacak? Bekara evliye AGİ ne kadar oldu? İşte; bekar, evli, 2-3-4-5 çocuklu AGİ tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

2022 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammıyla birlikte 2022 AGİ ücretleri de belli olacak. Asgari ücrette enflasyon karşısına ezdirilmeyen bir zam oranı olacağı ifade edilmişti.

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Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.

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Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.

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Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.