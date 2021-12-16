Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?

2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak? Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. AGİ zammının ne kadar olacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ desteği sayesinde, asgari ücretlinin yanı sıra diğer çalışanlara da ek bir ödeme yapılıyor. Böylelikle asgari ücret almayan kişiler dahi maaşına ek ödeme alabiliyor. Peki; bekara evliye 2022 AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ tablosu nasıl? AGİ zammında kim ne kadar alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!