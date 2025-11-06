06 Kasım 2025, Perşembe
Amsterdam’da tarihi zafer! Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam'da karşılaştığı Ajax'ı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip puanını 9'a yükselterek grupta avantajını sürdürdü. Temsilcimizin bu zaferi sonrası futbolseverlerin gözü UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Galatasaray'ın aldığı bu kritik galibiyetin ardından UEFA ülke puanları güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki güncel yeri...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 01:50