Amsterdam’da tarihi zafer! Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam'da karşılaştığı Ajax'ı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip puanını 9'a yükselterek grupta avantajını sürdürdü. Temsilcimizin bu zaferi sonrası futbolseverlerin gözü UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Galatasaray'ın aldığı bu kritik galibiyetin ardından UEFA ülke puanları güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki güncel yeri...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 01:50
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi.

Maça ilk yarıda dengeli bir oyunla başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti. İkinci yarıya ise baskılı bir oyunla başlayan sarı-kırmızılılar, 59., 66. ve 78. dakikalarda yıldız golcüsü Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Galatasaray'ın Ajax deplasmanında aldığı bu önemli galibiyetin ardından futbolseverlerin odağı UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Temsilcimizin zaferi, Türkiye'nin puan hanesine değerli katkı sağladı ve UEFA ülke puanı tablosu güncellendi.

İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki güncel durumu...

1-) İNGİLTERE - 100.227

2-) İTALYA - 88.660

3-) İSPANYA : 82.578

4-) ALMANYA: 79.117

5-) FRANSA: 71.534

6-) HOLLANDA: 63.866

7-) PORTEKİZ: 60.466

8-) BELÇİKA: 56.550

9-) TÜRKİYE: 46.400

10-) ÇEKYA: 42.300