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Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...

Asgari ücrete AGİ dahil mi? Her yıl başında açıklanan asgari ücret için geri sayım başladı. 2022 yılına girmemize sayılı günler kala asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret ile birlikte AGİ miktarı da artış gösterecek. AGİ'nin asgari ücrete dahil olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz AGİ ne kadar? İşte son gelişmeler...

Asgari ücrete AGİ dahil mi? Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belirlenen asgari ücrette son gelişmeler yakından takip edilirken, AGİ miktarı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. AGİ konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz AGİ ne kadar? İşte haberin detayları...

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:

AGİ Mevcut %30 Zamlı
Bekar 268,3 348,8
Eşi çalışmayan çocuksuz 321,97 418,57
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 470,89
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 523,21
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 592,97
Eşi çalışan çocuksuz 268,31 348,8
Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 401,13
Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,8 453,44
Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 523,21

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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