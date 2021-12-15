Asgari ücrete AGİ dahil mi? Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belirlenen asgari ücrette son gelişmeler yakından takip edilirken, AGİ miktarı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. AGİ konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz AGİ ne kadar? İşte haberin detayları...

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.