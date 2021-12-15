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Haberler Galeri Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

Asgari ücret ne zaman, hangi gün açıklanacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Komisyon, 2022 asgari ücreti belirlemek için üç kez toplandı. Bazı rakamlar üzerinde mutabakat sağlanırken, yeni ücret için çalışmalar devam ediyor. Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:51
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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

Asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 yılında asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Peki, 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

Ankara kulislerinde dolaşan bilgiye göre, 2022 asgari ücret zammının bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

"Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz."

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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.