Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?

Asgari ücret ne zaman, hangi gün açıklanacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Komisyon, 2022 asgari ücreti belirlemek için üç kez toplandı. Bazı rakamlar üzerinde mutabakat sağlanırken, yeni ücret için çalışmalar devam ediyor. Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte cevaplar...