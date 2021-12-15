Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? 2022 asgari ücret zammının belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Yeni asgari ücrete vergi düzenlemesi beklenirken, bundan önceki dönemlerde brüt üzerinden maaş hesaplaması yaparken vergi ve prim kesintileri düşülüyordu. Yeni ücret öncesi brütten nete maaş hesaplama işlemlerini yazımızda ele aldık. Peki, brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...
Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala gözler brütten nete maaş hesaplamasına çevrildi. Brüt ücretten yapılan kesintiler sonrası alacakları net maaşı merak eden vatandaşlar konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar? İşte haberin detayları...
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Net maaşın bulunabilmesi için brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülür. Böylelikle işçilerin eline geçen net maaş hesaplanır.
Brüt maaştan net maaş hesaplaması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri dikkate almalısınız.
- SGK İşçi primi
- İşsizlik primi
- Damga Vergisi
- Gelir Vergisi
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama da AGİ miktarında değişiklik gösterecektir.
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak.
Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
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