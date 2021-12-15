Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama da AGİ miktarında değişiklik gösterecektir.

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.