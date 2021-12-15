Asgari ücret bugün açıklanır mı? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında flaş gelişme yaşanıyor. Bu sene yüksek zam beklentisi olan asgari ücretten gelen haberler çalışanları heyecanlandırmaya başladı. Başkan Erdoğan, herkesi tatmin edecek bir rakam üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 2022 asgari ücret zammının bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Asgari ücretin açıklanacağı tarih ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise asgari ücret ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi: