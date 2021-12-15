Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret görüşmelerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. 2022 asgari ücret miktarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret bugün açıklanır mı? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında flaş gelişme yaşanıyor. Bu sene yüksek zam beklentisi olan asgari ücretten gelen haberler çalışanları heyecanlandırmaya başladı. Başkan Erdoğan, herkesi tatmin edecek bir rakam üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Kulislerde dolaşan bilgiye göre, 2022 asgari ücret zammının bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Asgari ücretin açıklanacağı tarih ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise asgari ücret ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:
"Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak.
Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
AGİ NE KADAR OLACAK?
Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:
|AGİ
|Mevcut
|%30 Zamlı
|Bekar
|268,3
|348,8
|Eşi çalışmayan çocuksuz
|321,97
|418,57
|Eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|362,22
|470,89
|Eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|402,46
|523,21
|Eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|456,13
|592,97
|Eşi çalışan çocuksuz
|268,31
|348,8
|Eşi çalışan, 1 çocuklu
|308,55
|401,13
|Eşi çalışan, 2 çocuklu
|348,8
|453,44
|Eşi çalışan, 3 çocuklu
|402,46
|523,21
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
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