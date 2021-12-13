Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında geri sayım başladı. Vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü çalışmaların yapıldığı asgari ücrette gözler son toplantı tarihine çevrildi. Yeni ücretin ne kadar olacağını merak eden çalışanlar, heyecan içinde son toplantının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta, ayın kaçında? 2022 asgari ücret zammı son gelişmeler neler? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Bilgin'in bayram havası yaratacak dediği 2022 asgari ücret zammı için görüşmeler 1 Aralık'ta başlamıştı. Komisyon, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor.

Asgari ücret 4. yani son toplantı tarihi ise henüz açıklanmadı. Kritik toplantının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Dördüncü tooplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: