Faizlerle ilgili yeni karar bekleniyor! Merkez Bankası perşembe günü duyuracak! Faiz indirimi sürecek mi? Hükümetin faiz kararı...

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bir taraftan salgında yeni çıkan varyantların para politikasında teşviklerin devam etmesi gerektiğine ilişkin beklentileri artırması, diğer taraftan devam eden yüksek enflasyon endişeleri belirsizliklerin sürmesine neden oluyor.

Ülkelerin kendine has dinamikleri doğrultusunda karar alan merkez bankalarının, enflasyondaki yükseliş ve yeni varyantın ekonomik etkilerine bir yanıt olarak vereceği mesajların, 2022'ye dair para politikası beklentilerini de şekillendireceği öngörülüyor.