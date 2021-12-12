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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre; 1 milyona yakın kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tutarları ve son taksitinin tarihi açıklandı. Peki, ilk 3 taksit ödemelerini alan işçiler yılın son taksitini hangi gün alacak? Kim, kaç TL para alacak? İşte işçilerin alacağı ödemenin tüm ayrıntıları...

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ikramiye (tediye) ödeniyor. İşçilere ödenen ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta üçüncü taksiti 16 Temmuz'da ödenmişti.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Son taksit ise 17 Aralık'ta yatırılacak. Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

En küçük tutar 1.102 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

PEKİ KİM, KAÇ PARA ALACAK? İŞTE İŞÇİLERİN ALACAĞI ÖDEMELER...

Brüt ücretlere göre hesaplanan 13 günlük tediye tutarı şöyle;

3 bin 577 lira brüt ücret alan bir işçi 1.102 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

4 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.239 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

4 bin 250 lira brüt ücret alan bir işçi 1.316 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

4 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 1.394 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

5 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.548 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

5 bin 250 lira brüt ücret alan bir işçi 1.626 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

5 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 1.703 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

6 bin lira brüt ücret alan bir işçi 1.858 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

6 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 2.013 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

7 bin lira brüt ücret alan bir işçi 2.168 lira ikramiye alacak...

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

7 bin 500 lira brüt ücret alan bir işçi 2.323 lira ikramiye alacak

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Ödemeler alınan maaş ve yardım miktarlarına göre değişebiliyor. Hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, damga ve gelir vergisi düşülüyor.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler,

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Kamu iktisadi teşekkülleri,

SON DAKİKA: Hesaplara en az 1.102 TL yatacak! Milyonların beklediği haber... | Tarih belli oldu

Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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