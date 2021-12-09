2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda işsizlik maaşı zamlandı mı? 2022’de işsizlik maaşı kaç TL?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 işsizlik maaşı zamlandı mı? 2022’de işsizlik maaşının ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Yeni yıl için yapılacak asgari ücret zammıyla, milyonlarca işçinin alacağı ücrette artış yaşanacak. Bu ücret artışının yanı sıra birçok ek ödeme de aynı şekilde zamlanacak. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı olacak. Peki; 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşten ayrılan kişilerin İŞKUR’dan alabileceği işsizlik maaşı hakkında merak edilen bilgiler!
2022 işsizlik maaşı zamlandı mı? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı kaç TL? 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl milyonlarca kişi işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. 10 ay boyunca ödenen işsizlik maaşları sayesinde vatandaşlar işsiz kaldığında rahat bir nefes alıyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte işsizlik maaşında da değişiklik yaşanıyor. Peki; 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? (2022)
Asgari ücret zammı işsizlik maaşı alan vatandaşları da ilgilendiriyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği ise yüzde 80'i kadar olarak belirleniyor.
2022 işsizlik maaşı miktarı henüz belli olmadı. Asgari ücret zammı açıklandığında maaşların ne kadar olacağı da belli olacak.
İŞSİZLİK MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ
Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1.420 liradan 1.846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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