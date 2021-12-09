2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?

İşveren kesiminden açıklama

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Zorlu bir süreci tecrübe ettik. Bu durum en başla çalışan kesim, işçiler için zor aynı zamanda işveren için de zor. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu" dedi.

İşçi tarafının asgari ücret talebi ne kadardı?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş haftasonu 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin ilk defa bir miktar açıklamıştı.