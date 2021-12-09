Asgari ücret günlük brüt ne kadar? Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni ücretin belirleneceği takvime çevrildi. Asgari ücret normalde 4 toplantı sonucunda belirleniyor. Bu sene farklı çalışmalar yapılan asgari ücretin dördüncü toplantıyı beklemeden 3'üncü toplantı sonucunda açıklanıp açıklanmayacağı da merak ediliyor. Bunların yanı sıra gözler asgari ücretin günlük brüt tutarına çevrildi. Peki, asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL? İşte cevaplar...

2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 asgari ücret zammı henüz belli olmadığı için günlük brüt tutarı da henüz açıklanmadı.

2021 yılına ilişkin asgari ücret tablosu ve günlük brüt verisi ise şu şekilde: