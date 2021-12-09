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Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?

Asgari ücret günlük ne kadar? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oluyor. Yeni ücreti belirlenmesi için görüşmeler devam ederken, 2022 yılında günlük brüt ücretin ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL? İşte haberin detayları...

Asgari ücret günlük brüt ne kadar? Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni ücretin belirleneceği takvime çevrildi. Asgari ücret normalde 4 toplantı sonucunda belirleniyor. Bu sene farklı çalışmalar yapılan asgari ücretin dördüncü toplantıyı beklemeden 3'üncü toplantı sonucunda açıklanıp açıklanmayacağı da merak ediliyor. Bunların yanı sıra gözler asgari ücretin günlük brüt tutarına çevrildi. Peki, asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL? İşte cevaplar...

2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 asgari ücret zammı henüz belli olmadığı için günlük brüt tutarı da henüz açıklanmadı.

2021 yılına ilişkin asgari ücret tablosu ve günlük brüt verisi ise şu şekilde:

2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;

• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,

olarak belirlenmişti.

2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

ASGARİ ÜCRET ALT VE ÜST SINIRLARI

Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 82. maddesine göre, sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise alt sınırın 7,5 katıdır. Buna göre, 2021 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırları şu şekilde:

Günlük (TL) Aylık (TL)
Alt sınır 119,25 3.577,50
Üst sınır 894,38 26.831,40

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.70 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

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