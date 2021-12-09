AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...

AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Asgari ücret için bazı rakamlar ortaya çıkarken, kesin rakamın ne kadar olacağı konusunda bekleyiş sürüyor. Yeni ücretlerin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler AGİ ve asgari ücret hesaplamasına çevrildi. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.