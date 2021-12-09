AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...
AGİ asgari ücretin içinde mi? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni ücreti belirleme çalışmaları sürerken, gözler asgari ücret ile AGİ'ye çevrildi. AGİ'nin asgari ücrete dahil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...
AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Asgari ücret için bazı rakamlar ortaya çıkarken, kesin rakamın ne kadar olacağı konusunda bekleyiş sürüyor. Yeni ücretlerin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler AGİ ve asgari ücret hesaplamasına çevrildi. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI
Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;
• Aylık brüt 3.577,50 TL,
• Aylık net 2.825,90 TL,
olarak belirlenmişti.
2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde:
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı:
|1.019,91 TL
|Asagari Geçim İndirimi (Bêkar ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
ASGARİ ÜCRET ALT VE ÜST SINIRLARI
Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 82. maddesine göre, sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise alt sınırın 7,5 katıdır. Buna göre, 2021 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırları şu şekilde:
|Günlük (TL)
|Aylık (TL)
|Alt sınır
|119,25
|3.577,50
|Üst sınır
|894,38
|26.831,40
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.70 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AGİ asgari ücretin içinde mi, dışında mı? 2022 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte asgari geçim ücretleri...
- 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda işsizlik maaşı zamlandı mı? 2022’de işsizlik maaşı kaç TL?
- MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?
- Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 asgari ücret günlük brüt ne kadar? Alt sınır kaç TL?
- 2022 asgari ücret net brüt ne kadar oldu? 2022 asgari ücret son dakika net brüt zam oranı! Asgari ücretli AGİ’yle ne kadar alacak?
- Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?
- 2022 AGİ tablosu! Bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu AGİ ücretleri AGİ ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi, hariç mi?
- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Türktab sigara zammı: 9 Aralık Winner, HD, Medley, President, Hazar sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
- Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...