BTK ne demek? BTK açılımı nedir? BTK işçileri hangileri, maaşları ne kadar oldu?
BTK açılımı nedir? BTK ne demek? BTK işçileri hangileri? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasının ardından BTK hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı.
BTK ne demek? BTK açılımı nedir? BTK işçileri hangileri sorularına yanıt aranmaya başlandı. BTK işçi maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği müjdeye göre; BTK işçilerine yüzde 70'e kadar zam yapılacak. Bu gelişmenin ardından BTK ne demek, BTK açılımı nedir sorularına cevap aranıyor.
BTK İŞÇİLERİNE ZAM MÜJDESİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" dedi.
BTK AÇILIMI NEDİR?
Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. 2813 sayılı Telsiz Kanunu yeni bir düzenleme ile Kanunun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu olarak değiştirilmiştir.
Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir. Başkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir.
Kurumun hizmet birimleri; hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleriyle bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşur.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.
Kurum personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir.
Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, Ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurulabilir. Halen 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.
2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kurulmuştur. 5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.
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