Fed toplantısı ne zaman? 2021 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Analistler, Çin'in söz konusu adımlarının piyasaları desteklediğini ancak daha kapsamlı adımlar atılması yönünde beklentilerin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle Ukrayna ile ilgili görüşecek. Görüşme, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemleri sonrası gündeme gelmişti.