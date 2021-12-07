Fed toplantısı ne zaman? 2021 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Piyasaların gözü Fed toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Aralık ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, Fed toplantısının yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Fed, son toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2021 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Fed toplantısı ne zaman yapılacak? Son toplantısını ekim ayında gerçekleştiren Fed, yılın son toplantısını bu ay içerisinde gerçekleştireceğini duyurmuştu. Fed tarafından kasım ayında yapılan açıklamada, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı bildirilmişti. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2021 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN? FAİZ KARARI...
Fed toplantısı 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izliyor.
Omicron varyantına ilişkin henüz net bir sonuca ulaşılmasa da konuya ilişkin endişeler gün geçtikçe artarken, varlık fiyatlarına da olumlu yansıdığı görülüyor.
Çinli politika yapıcılarının, ekonomiyi destekleyici adımları ön plana çıkaracaklarına ilişkin haber akışı sonrası ilk önemli adım zorunlu karşılık oranlarında geldi. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indirdiğini açıkladı.
Emlak şirketleriyle ilgili süreçte de devletin sert tutumunun yumuşadığı ve bu şirketlerin fonlanmalarında kolaylık sağlanacağına dair beklentiler riskli varlıklara olan talebi artırdı.
Analistler, Çin'in söz konusu adımlarının piyasaları desteklediğini ancak daha kapsamlı adımlar atılması yönünde beklentilerin devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle Ukrayna ile ilgili görüşecek. Görüşme, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemleri sonrası gündeme gelmişti.
Dün, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Dow Jones endeksi yüzde 1,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında da alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.
Omicron varyantı nedeniyle Avrupa genelinde tedbirler gündemin odağında bulunsa da, dünya genelinde artan iyimserlik sonrası Avrupa pay piyasalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.
Asya'da, Çin'den gelen haber akışıyla birlikte yoğun veri gündemi de pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket etmesinde etkili oldu.
Alibaba'nın bazı üst düzey yöneticilerini değiştireceğini bildirmesinin ardından ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, Hong Kong borsasında yaklaşık yüzde 10 primli seyrediyor.
Öte yandan, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande hisseleri güne yaklaşık yüzde 10 yükselişle başlamasına karşın ilerleyen saatlerde kazançlarının önemli kısmını geri verdi. Çin'de emlak şirketlerine ilişkin borç yapılandırma süreçleri yakından izlenmeye devam ediyor.
Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,1 sabit bırakırken, enflasyonla ilgili yönlendirmesini değiştirmedi.
Çin'de ihracat aylık yüzde 22 ve ithalat yüzde 31,7 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, Japonya'da ise öncü endeks 102,1 seviyesine yükseldi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,04, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,70, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.
Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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