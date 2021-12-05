Asgari ücret için kritik viraj! Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Birçok yeni gelişme var

DESTEK VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.