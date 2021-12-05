Asgari ücret için kritik viraj! Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Birçok yeni gelişme var
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları aylardır milyonlarca çalışanın ana gündemi. 2022 asgari ücret zammı için kritik haftaya giriliyor. Çalışanların büyük bir merakla sonucunu beklediği asgari ücret zammına bu hafta karar verilecek. Komisyon 7 ve 9 Aralık'ta toplanarak 2022 yılı asgari ücret zammını açıklayacak. Asgari ücret zammıyla ilgili birçok yeni gelişme de mevcut. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...
1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Ancak açıklanan Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi.
Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
Bu güne kadar enflasyon oranının üzerinde refah payı ile birlikte belirlenen asgari ücret için yıl sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile birlikte artış oranı yüzde 30'u geçebilecek.
Asgari ücretin net olarak 3.750 lira belirlenmesi durumunda artış oranı yüzde 33 olacak. Bu asgari ücretin işverene maliyeti ise 5.578 lirayı bulacak. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı ankette de iş dünyası asgari ücrette çoğunlukla 3500- 3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.
Arada fazla bir miktarın olmaması anlaşmanın hızla yapılacağını da ortaya koyuyor. Önümüzdeki hafta 7 aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında ortaya çıkacak olan yeni asgari ücretin özellikle vergi ve direkt desteklerle artması bekleniyor.
DESTEK VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Bakan Vedat Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.
Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?