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Asgari ücret için kritik viraj! Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Birçok yeni gelişme var

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Asgari ücret için kritik viraj! Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Birçok yeni gelişme var

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları aylardır milyonlarca çalışanın ana gündemi. 2022 asgari ücret zammı için kritik haftaya giriliyor. Çalışanların büyük bir merakla sonucunu beklediği asgari ücret zammına bu hafta karar verilecek. Komisyon 7 ve 9 Aralık'ta toplanarak 2022 yılı asgari ücret zammını açıklayacak. Asgari ücret zammıyla ilgili birçok yeni gelişme de mevcut. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Ancak açıklanan Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi.

Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

Bu güne kadar enflasyon oranının üzerinde refah payı ile birlikte belirlenen asgari ücret için yıl sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile birlikte artış oranı yüzde 30'u geçebilecek.

Asgari ücretin net olarak 3.750 lira belirlenmesi durumunda artış oranı yüzde 33 olacak. Bu asgari ücretin işverene maliyeti ise 5.578 lirayı bulacak. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı ankette de iş dünyası asgari ücrette çoğunlukla 3500- 3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.

Arada fazla bir miktarın olmaması anlaşmanın hızla yapılacağını da ortaya koyuyor. Önümüzdeki hafta 7 aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında ortaya çıkacak olan yeni asgari ücretin özellikle vergi ve direkt desteklerle artması bekleniyor.

DESTEK VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.


Bakan Vedat Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.


Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak" dedi.

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