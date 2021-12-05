Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına asgari ücret sorusu!
Son dakika haberine göre: AK Parti’nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda değerlendirmeler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti yöneticilerinin görüşlerini alırken, ortak rakamın 4 bin TL olduğu belirtildi.
AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR
Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi.
Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu. Başkan Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.
'YILBAŞINDAN İTİBAREN HERKESİ TATMİN EDECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAKTIR'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ekonomik anlamda milleti rahatlatacak adımların atılacağını söyleyen Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu:
"Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİSE GELİYOR
Kurtulmuş ayrıca "Yine aynı şekilde bu hafta içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclis'e geliyor." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclis'teki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olacağız, bir farkla biz milletimizin oylarını almak ya da onlara bir şeyi eksik yanlış söyleyerek zihinlerini çelmek için değil, biz milletimizin gönüllerini kazanmak için taleplerine kulak veriyoruz. Bu kadronun en önemli özelliği de budur."
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