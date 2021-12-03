Son dakika: Malezyalı mağaza zincirinden Türkiye’ye dev yatırım: 5 yılda 400 mağaza açacak

HER YIL 40 MİLYON DOLAR YATIRIM

Malezyalı grubun her yıl Türkiye'ye 40 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan Çağlı, "Grubun çok potansiyel gördüğü bir ülkeyiz. Bu yıl ocak ayında Türkiye'ye girme kararı alındı ve bir yıl dolmadan ilk mağaza açıldı. Hiçbir ülkeye bu kadar hızlı girmediler. Genç nüfusu ve potansiyeli açısından Türkiye grup için ilgi odağı. Buradan da çevre ülkelere ve Avrupa'ya açılma planları var. Avrupa'da ilk hedef İspanya. Şirket, Malezya dahil 8 ülkede var. Türkiye dokuzuncu pazar. Ülke sayısı da artacak" diye konuştu.