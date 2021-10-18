Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı

Arsa fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği araçlardan biri oldu. Fiyatların iki katına çıktığı bazı illerdeki arsalar, yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Birçok şirketin uzaktan çalışma düzenine geçmesi, deprem riski ve salgın nedeniyle tercihlerin değişmesinin ardından özellikle sahil kesimlerinde olan arsalara talep patladı. Ev fiyatlarının yüksek olması da vatandaşlarda arsa alıp kendi evini yapma isteği uyandırdı. Bu gelişmeler sonrası İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin gibi illerde fiyatlar iki katın üzerine çıkarken, İstanbul'un listede olmaması dikkat çekti. 2021'in ilk 9 ayında satılan arsa ve tarla sayısı da 1 milyon sınırına dayandı.