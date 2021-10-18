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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı

Arsa fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği araçlardan biri oldu. Fiyatların iki katına çıktığı bazı illerdeki arsalar, yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Birçok şirketin uzaktan çalışma düzenine geçmesi, deprem riski ve salgın nedeniyle tercihlerin değişmesinin ardından özellikle sahil kesimlerinde olan arsalara talep patladı. Ev fiyatlarının yüksek olması da vatandaşlarda arsa alıp kendi evini yapma isteği uyandırdı. Bu gelişmeler sonrası İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin gibi illerde fiyatlar iki katın üzerine çıkarken, İstanbul'un listede olmaması dikkat çekti. 2021'in ilk 9 ayında satılan arsa ve tarla sayısı da 1 milyon sınırına dayandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 12:13
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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı

Arsa fiyatları son 2 yıldır hızla yükseliyor. Pandemi nedeniyle değişen beklentiler, uzaktan çalışma, deprem korkusu gibi birçok nedenin müstakil yaşamı cazip hale getirmesi bu artışta önemli rol oynuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı

Firmalarca geliştirilen projelerde müstakil evlerin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın kendi arsasını alıp ev yaptırma istediği de bu artışta etkisini gösteriyor.

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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma da Arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.
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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı

KIYI BÖLGELER
İmarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal, "Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor.

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Arsa fiyatları artar mı | Yatırım yapmak isteyenler dikkat! 2 kat artış var! Bu illerden alanlar yaşadı
Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara'da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor.