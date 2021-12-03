Son dakika: Fitch'ten flaş karar! Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Son dakika haberine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı. OECD de Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini ara dönem raporunda yer alan tahminde açıklanan yüzde 8,4'ten yüzde 9'a çıkarmıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Fitch, açıklamasında eylül ayında yüzde 9.2 olarak duyurduğu 2021 yılı Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 10,5'e çıkardı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.
Fitch, ABD doları cinsinden kişi başına milli gelirin 2021 yılında 8 bin 500 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 25'e ulaşacağı tahmin edildi.
OECD DE YÜKSELTMİŞTİ
OECD çarşamba günü yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini ara dönem raporunda yer alan tahminde açıklanan yüzde 8,4'ten yüzde 9'a çıkarmıştı. 2022 yılı için tahmin yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için tahmin yüzde 3,9 seviyesinde oluşmuştu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7.4 BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.
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