Asgari ücret 2022 zammı heyecanla bekleniyor. Milyonlarca çalışanın önümüzdeki yıl geçerli olacak maaşının belirleneceği asgari ücret görüşmeleri ay başında başladı. İlk toplantının ardından ilk rakamlar gelirken, asgari ücrete yapılması gereken zam talepleri de gündeme geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 5.200 TL OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Toplantının sona ermesinin ardından yeni ücret belli olacak. DİSK tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az net 5.200 TL olması talep edildi. Yeni ücret ile ilgili yüksek artış beklentisi sürüyor.