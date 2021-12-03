Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır?
Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başladı. İlk toplantı çarşamba günü gerçekleştirilirken ikinci ve üçüncü toplantının önümüzdeki hafta yapılacağı bildirildi. Yüksek zam beklentisi süren asgari ücrette 5.200 TL talebi sonrası yeni ücretin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret 2022 zammı heyecanla bekleniyor. Milyonlarca çalışanın önümüzdeki yıl geçerli olacak maaşının belirleneceği asgari ücret görüşmeleri ay başında başladı. İlk toplantının ardından ilk rakamlar gelirken, asgari ücrete yapılması gereken zam talepleri de gündeme geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 5.200 TL OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Toplantının sona ermesinin ardından yeni ücret belli olacak. DİSK tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az net 5.200 TL olması talep edildi. Yeni ücret ile ilgili yüksek artış beklentisi sürüyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu sene yeni asgari ücretin yıl sonunu beklemeden en kısa sürede açıklanacağı bildirilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak. Buna göre, asgari ücretin önümüzdeki hafta içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.İLK TOPLANTIDAN ÇIKAN RAKAMLAR
Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.
Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.
Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.
2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
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- Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır?
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