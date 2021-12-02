PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?

Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerini giriniz.

Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

Tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek kargo sorgulatma hakkınızın bulunduğunu unutmayın. Barkodun 13 haneli olduğunu bilmeniz gerekiyor, dolayısıyla girdiğiniz sayının 13 haneli olmasına dikkat edin.