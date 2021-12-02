PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
PTT kargo takip nasıl yapılır? Kargo gönderimlerini PTT üzerinden yapan vatandaşlar, online sistem üzerinden PTT kargo takip sorgulama işlemini yapabiliyor. Günümüzde birçok kargo firmasında olduğu gibi, PTT’nin kargo gönderimlerinde de online sistemle kargonuzun son durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bilgisayar veya akıllı telefonunuzdan PTT kargo takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki; PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo takip sorgulama ekranı nedir?
Kargo şirketlerinin günümüzde sunduğu avantajlardan birisi, kargoların nerede olduğuna ilişkin müşterilerine bilgi vermek oluyor. Her gün yüzbinlerce kargo bir şehirden diğerine yolculuk ederken, müşteriler de beklediği veya gönderdiği kargosunun nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen kargo şirketlerinden olan PTT, bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden görüntülenebilecek kargo takip ekranını erişime açmış durumda. Böylelikle kolaylıkla PTT kargo takip yapabilirsiniz. Peki; PTT kargo takip sorgulama ekranı nasıl girilir? PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
PTT KARGO TAKİP GÖRÜNTÜLEME!
PTT Kargo takip hizmeti, PTT'nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir.
Kargonuzun nerede olduğunu görüntülemek için şunları yapın:
Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT internet sayfasına giriş yapın. Giriş işlemi tamamladıktan sonra, menü seçeneğinden "Gönderi Takibi" yazısına tıklayın.
Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerini giriniz.
Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.
Tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek kargo sorgulatma hakkınızın bulunduğunu unutmayın. Barkodun 13 haneli olduğunu bilmeniz gerekiyor, dolayısıyla girdiğiniz sayının 13 haneli olmasına dikkat edin.
İSİM SOYİSİMLE PTT KARGO TAKİP
Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.
PTT KARGO TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
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