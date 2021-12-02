Son dakika: Kasım ayı ihracatında rekor! Yüzde 33,4’lük artış

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz.