Son dakika: Kasım ayı ihracatında rekor! Yüzde 33,4'lük artış
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayı ihracatında tarihi rekorun kırıldığını açıkladı. İhracat yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, A Haber canlı yayınında ihracat rekorunu değerlendirdi. Akyüz yaptığı açıklamada, "220 milyar dolarları gelecek sene de rahatlıkla aşabileceğimizi gösteriyor." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklıyor.
Bakan Muş'un açıklamalarından derlenenler;
Artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış, enflasyon da son 30 yılın üzerine çıkmıştır. Küresel çapta aşı eşitsizliği dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman aşıları hızlı biçimde paylaşma ve engelleri kaldırma zamanıdır. Yerli aşımız Turkovac ile aşı adaletsizliğine ciddi biçimde son vereceğiz.
TARİHİ REKOR
İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız.
Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz.
AKYÜZ: "GELECEK SENE DE..."
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Akyüz, "Ülkemiz ciddi bir ekonomik süreçten geçiyor. Özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ihracatçısıyla, sanayisiyle çok ciddi anlamda atak halinde. Her açıdan gerçekten önemli bir süreç içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz. 220 milyar dolarları gelecek sene de rahatlıkla aşabileceğimizi gösteriyor." dedi.
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