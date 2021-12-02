Lodosun balık tezgahlarına etkisi: Hamsi 35 TL oldu

"FİYATLAR İKİYE KATLANDI"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçı esnafı Erdal Çamaş, olumsuz hava şartlarının balıkçı teknelerini de etkilediğini söyledi. Fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamadığını ve bu durumun da balık fiyatlarını etkilediğini aktaran Çamaş, "Şu anda fiyatlar arttı. Hamsi zaten 2 gündür bol gelmiyor, fiyatları ise 35-40 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar alamıyor. Bu sezon bol hamsi oldu ama bu saatten sonra hamsi görünmez. Kayıkların büyük bir kısmı Abhazya tarafına geçecek ve orada avcılığa devam edecek. Hava şartları uygun olmadığı zaman fiyatlar yükseliyor. Şu anda hamsi ve mezgit 35 lira, istavrit 20, sarıkanat 80 lira arasında satılıyor. Şuanda fiyatlar ikiye katladı, bir hafta önceye kadar hamsi 15 liraya satılıyordu ancak şuan 35-40 lira" dedi.