Lodosun balık tezgahlarına etkisi: Hamsi 35 TL oldu
Türkiye’nin pek çok noktasında etkili olan ve Karadeniz Bölgesi’nde de görülen fırtına ve lodos sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Böylelikle tezgahlardaki fiyatlar da iki katına çıktı. Ordulu balıkçılar, geçen hafta 15 TL’den satılan hamsinin 40 TL’ye yükseldiğini belirtti. İşte balık tezgahlarındaki son durum..
Yurt genelinde hafta başında etkili olmaya başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, Karadenizli balıkçılar da denize açılmakta zorluk yaşadı. Denizlerdeki balık türlerinin de azalması ve fırtına sebebiyle tezgahlar balıksız kalırken, fiyatlar da 2 katına çıktı.
Balıkçılar, balık türlerinin az olması sebebiyle fiyatların 2 katına yükseldiğini bu süreçten fiyatların yüksek seyredeceğini belirtti.
"FİYATLAR İKİYE KATLANDI"
Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçı esnafı Erdal Çamaş, olumsuz hava şartlarının balıkçı teknelerini de etkilediğini söyledi. Fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamadığını ve bu durumun da balık fiyatlarını etkilediğini aktaran Çamaş, "Şu anda fiyatlar arttı. Hamsi zaten 2 gündür bol gelmiyor, fiyatları ise 35-40 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar alamıyor. Bu sezon bol hamsi oldu ama bu saatten sonra hamsi görünmez. Kayıkların büyük bir kısmı Abhazya tarafına geçecek ve orada avcılığa devam edecek. Hava şartları uygun olmadığı zaman fiyatlar yükseliyor. Şu anda hamsi ve mezgit 35 lira, istavrit 20, sarıkanat 80 lira arasında satılıyor. Şuanda fiyatlar ikiye katladı, bir hafta önceye kadar hamsi 15 liraya satılıyordu ancak şuan 35-40 lira" dedi.
"BOLLUK BİTTİ"
Tarık Arslantürk isimli balıkçı esnafı da şuanda hamsinin azaldığını ve fırtına nedeniyle avlanmanın da düştüğünü ifade ederek, "Bolluk bitti, bin kasa hamsiden 40 kasalara kadar düştü. Tabii, hava muhalefeti nedeniyle ufak ve büyük kayıklar açılamadı ve boşluk oldu. Şuan az miktarda balık geldi ama bu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Şu anda hamsi 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen hafta hamsi 15 liraydı, şuanda 20 lira fiyatı arttı. Bu saatten sonra da fiyatlarda pek bir oynama olmaz" ifadelerine yer verdi.
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