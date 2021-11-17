Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika ihracat açıklaması
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son 20 yılda, Türkiye ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı." dedi.
SON DAKİKA: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hakkında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 oranında büyüme oranları ile rekor kaydettiğini ifade etmişti.
"BİR İLK GERÇEKLEŞTİ..."
Muş, ekonomide dikkat çeken başka bir gelişmeyi daha açıkladı.
Buna göre, Türkiye son 20 yılda ilk kez dünya Ihracat payında yüzde 1 seviyesine ulaştı.
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