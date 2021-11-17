Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan son dakika ihracat açıklaması

SON DAKİKA: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hakkında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 oranında büyüme oranları ile rekor kaydettiğini ifade etmişti.