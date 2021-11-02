İhracat ile ithalat arasındaki makas kapanıyor: 93,4! Türkiye 12 ayın 10'unda rekor kırdı
İhracatın ithalatı karşılama oranı ekimde yüzde 93,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefi gerçekleşecek. Belki 100'üncü yılda bu hedef yakalanacak. Bizim hedefimiz 2026'da 300 milyar dolar ihracat" dedi.
Türkiye, bu yıl ihracatta aylık ve yıllık bazda rekorlar kırarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 93,4 ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
TÜRKİYE 12 AYIN 10'UNDA REKOR KIRDI
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlebilen bilgiye göre, Türkiye son 12 ayın 10'unda ihracatta rekor kırdı. Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolarla başlayan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve ekimde 20,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 93,4 İLE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİNE YÜKSELDİ
Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı sonraki aylarda dalgalı bir seyir izledi. Bu oran temmuzda yüzde 79,3 ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu aydan sonra düzenli artış gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranı, ağustosta yüzde 81,6, eylülde yüzde 89,1 ve ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.
BAKAN MUŞ: KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE DIŞ TİCARET FAZLASI HEDEFİNE ULAŞACAK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret rakamlarını açıkladığı dünkü basın toplantısında, ihracatın ithalatı karşılama oranının sürekli artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Göreceksiniz çok kısa süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle de, ekim ayı ihracat rakamlarıyla birlikte elde edilen en önemli göstergelerden birinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu söyledi.
Gülle, şunları kaydetti:
"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefi gerçekleşecek. Belki 100'üncü yılda bu hedef yakalanacak. Bizim hedefimiz 2026'da 300 milyar dolar ihracat. İnşallah 2026'da 300 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdiğimiz zaman bu dengeyi yakalamış ve geçmiş oluruz ümidi ve beklentisindeyim."
Bu yılın ocak-ekim döneminde aylık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranları şöyle:
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