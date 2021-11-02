İhracat ile ithalat arasındaki makas kapanıyor: 93,4! Türkiye 12 ayın 10’unda rekor kırdı

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 93,4 İLE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİNE YÜKSELDİ

Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı sonraki aylarda dalgalı bir seyir izledi. Bu oran temmuzda yüzde 79,3 ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu aydan sonra düzenli artış gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranı, ağustosta yüzde 81,6, eylülde yüzde 89,1 ve ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.