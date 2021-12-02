Erken emeklilik planları yapanlar dikkat! 1 ay kaldı: Askerlik borçlanmasıyla birlikte...

Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.