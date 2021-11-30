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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan erken yaşta emekli olmak isteyenler için birçok avantaj bulunuyor. 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olma şartları araştırılan konuların başında geliyor. Erken emeklilik şartları arasında kadın çalışanların doğum borçlanması, erkek çalışanların ise askerlik borçlanması avantajı bulunuyor. Bu sayede emekli olma yaşı düşürülebiliyor. Düşük emeklilik yaşı avantajından faydalanma yolları haberimizde!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:32Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:32