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Haberler Galeri 48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan erken yaşta emekli olmak isteyenler için birçok avantaj bulunuyor. 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olma şartları araştırılan konuların başında geliyor. Erken emeklilik şartları arasında kadın çalışanların doğum borçlanması, erkek çalışanların ise askerlik borçlanması avantajı bulunuyor. Bu sayede emekli olma yaşı düşürülebiliyor. Düşük emeklilik yaşı avantajından faydalanma yolları haberimizde!

Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:32
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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

SGK'da 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Erken yaşta emekli olmak isteyenler için birçok avantaj bulunuyor. Doğum borçlanması veya askerlik borçlanmasıyla 4A, 4B, 4C'li olan SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar erken emeklilik avantajından faydalanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı birkaç yıl düşüyor ve erkenden emekli maaşı bağlatmanın önü açılıyor. Yaş hesaplaması sigorta türüne ve prim gün sayısına göre de değişiklik gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

4A SGK emeklilik yaşı kaçtır?

4A'lı SSK'lı çalışan kişilerin emekli olabilmesi için 7200 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

4B Bağkur emekli yaşı kaçtır?

Bağkur'a bağlı ve 4B kapsamında olan kişiler için 9000 prim günlerinin ödenmesi gerekir.

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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?

Emekli Sandığı kapsamında 4C'li olarak çalışan vatandaşların 9000 prim gün sayısının doldurulması gerekir.

Emeklilik için ödenen prim gün sayısı sigortalı oluş tarihine göre belirlenmektedir. Emeklilik için ödenmesi gereken prim günü,

Sigortalı oluş tarihi 01.05.2008'den sonra olan kişiler için prim gün sayısının doldurulması sigorta koluna göre belirlenmektedir. Sigortalı oluş tarihi 2008 sonrası olan kişilerin emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmiştir.

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48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

Prim gün sayısı erkek ve kadınlara göre değişmektedir. Erkek sigortalılar için 01.01.2036 yılından sonra emekli olacak kişiler için en erken emeklilik yaşı 61'dir.

SSK'ya bağlı olan 4A'lı çalışanların 20 sene sigorta primi ödemesi gerekmektedir.

Bağkur'lu olarak 4B'li sigortalı kişiler 25 yıl prim ödemelerini tamamlaması gerekir.

Vatandaşların en erken emeklilik yaşı 61, en geç yaş ise 65'dir.