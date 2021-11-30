48-49-50-51 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C statüsünde çalışanlara erken yaşta emekli olma şansı! Yaşı düşürmek için bunları yapın...

SGK'da 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Erken yaşta emekli olmak isteyenler için birçok avantaj bulunuyor. Doğum borçlanması veya askerlik borçlanmasıyla 4A, 4B, 4C'li olan SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar erken emeklilik avantajından faydalanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı birkaç yıl düşüyor ve erkenden emekli maaşı bağlatmanın önü açılıyor. Yaş hesaplaması sigorta türüne ve prim gün sayısına göre de değişiklik gösteriyor.