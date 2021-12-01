THY’ye APEX’ten World Class ödülü

Melbourne'deki Victoria Üniversitesi'nden Doçent Dr. Max Winchester tarafından yapılan değerlendirme ve bir yıllık Net Destekçi Puanı ve müşteri yorumları göz önüne alınıyor.

Ödüllerin verilmesi için aranan nitelikler, emniyet, refah ve sürdürülebilirlikten; üstün hizmet, marka bütünlüğü, mekan ve konfor, müşteri memnuniyeti ve mutfak düzeyi olarak belirlendi.

Aynı zamanda yolcuların en çok endişe duyduğu konulara da odaklanarak, havayolu derecelendirmelerine yönelik etkileşimleri de içeriyor.



