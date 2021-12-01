Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan müjdeli haber: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, Sağlık Çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi.

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." ifadelerini kullandı.