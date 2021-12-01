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Haberler Galeri Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla binlerce sağlık çalışanını sevindirdi. Netleşen rakama göre; sağlık çalışanlarına 2.500 – 5.000 TL arasında zam geliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek ve sağlık çalışanları büyük bir zam alacak. Böylelikle doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşlarında büyük bir artış sağlanacak. Peki; doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son bilgiler!

Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:18
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Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Binlerce sağlık çalışanına müjdeli haber geldi. Sağlıkçıların 2022 yılında ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla müjdeli haberi duyurdu. Böylelikle sağlık çalışanlarının maaşında 5.000 TL'ye kadar artış yaşanacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor." ifadelerini kullandı.

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Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, Sağlık Çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

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Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi.

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Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

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Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor."