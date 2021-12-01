Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla binlerce sağlık çalışanını sevindirdi. Netleşen rakama göre; sağlık çalışanlarına 2.500 – 5.000 TL arasında zam geliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek ve sağlık çalışanları büyük bir zam alacak. Böylelikle doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşlarında büyük bir artış sağlanacak. Peki; doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son bilgiler!

Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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