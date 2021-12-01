Borsa İstanbul’da son 12 yılın rekoru kırıldı!

Kasım'da bankacılık endeksi yüzde 14,04 ve holding endeksi yüzde 21,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 31,56 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 2,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen ay, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yabancı ilgisi de artarken, hisse senedi tarafında üst üste son 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.