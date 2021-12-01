Dolar neden düşüyor? Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü?
Dolar neden düşüyor? Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Döviz kurlarında yaşanan sert değişimler son günlerde sık sık takip ediliyor. 1 Aralık itibariyle dolarda 1 liraya yakın sert düşüş yaşandı. Bu düşüşün ardından dolar neden düşüyor sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor.
Dolar neden düşüyor? Dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü? Dolarda yaşanan sert düşüşle birlikte arama motorlarında dolar kaç lira oldu sorusuna cevap aranıyor. Öğle saatlerinde Merkez Bankası'nın döviz kurlarına müdahalesiyle birlikte dolarda 1 TL'ye yakın sert bir düşüş meydana geldi.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması yapıldı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13 seviyesinin altına geriledi.
Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 14,74'lerde işlem görüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.
Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
Bugün açıklanacak İstanbul enflasyonu piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.
Haftanın geri kalanında TCMB'nin perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı ve cuma açıklanacak kasım ayı enflasyonu izlenecek.
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