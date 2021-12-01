Dolar neden düşüyor? Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü?

Dolar neden düşüyor? Dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü? Dolarda yaşanan sert düşüşle birlikte arama motorlarında dolar kaç lira oldu sorusuna cevap aranıyor. Öğle saatlerinde Merkez Bankası'nın döviz kurlarına müdahalesiyle birlikte dolarda 1 TL'ye yakın sert bir düşüş meydana geldi.