Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları! Asgari ücret artarsa memur maaşı artar mı?
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye’nin merakla beklediği kritik asgari ücret zam toplantısı başladı. Sendikalar, işverenler ve hükümetin bir araya geldiği toplantıda, önümüzdeki yıl işçilerin ne kadar kazanacağı belli olacak. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan verdiği müjdeyle, bugüne kadar yapılmış en büyük zammın sinyallerini verdi. Peki; yıllara göre asgari ücret zam oranları nasıldı? Asgari ücret artarsa memur maaşı artar mı? 2022 asgari ücret kaç TL oldu?
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Uzun süredir asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyordu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla, 2022 asgari ücret toplantısı öncesi müjdeyi vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılmış tüm zamların üzerinde bir zam olacağını ifade etti.
Bu nedenle gözler geçmiş yıllarda yapılmış zam oranlarına çevrildi. Peki; yıllara göre asgari ücret zam oranları nasıl? 2022 asgari ücret kaç TL oldu?
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
2022 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı, yapılacak toplantıların ardından belli olacak. Toplam 4 oturumla çalışmaların tamamlanması öngörülüyor.
İLK RAKAMLAR GELDİ
Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.
Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.
Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.
2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu (2005 - 2021)
Yıllar Brüt Net
1 Ocak 2005 488,70 350,15
1 Ocak 2006 531,00 380,46
1 Ocak 2007 562,50 403,02
1 Temmuz 2007 585,00 419,15
1 Ocak 2008 608,40 481,55
1 Temmuz 2008 638,70 503,26
1 Ocak 2009 666,00 527,13
1 Temmuz 2009 693,00 546,48
1 Ocak 2010 729,00 576,57
1 Temmuz 2010 760,50 599,12
1 Ocak 2011 796,50 629,95
1 Temmuz 2011 837,00 658,95
1 Ocak 2012 886,50 701,13
1 Temmuz 2012 940,50 739,79
1 Ocak 2013 978,60 773,01
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
1 Ocak 2014 1.071,00 846,00
1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54
1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99
1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06
1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12
1 Ocak 2019 2.558 2.020
1 Ocak 2020 2.943 TL 2.324 TL
1 Ocak 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
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