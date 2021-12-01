Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları! Asgari ücret artarsa memur maaşı artar mı?

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Uzun süredir asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyordu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla, 2022 asgari ücret toplantısı öncesi müjdeyi vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılmış tüm zamların üzerinde bir zam olacağını ifade etti.

Bu nedenle gözler geçmiş yıllarda yapılmış zam oranlarına çevrildi. Peki; yıllara göre asgari ücret zam oranları nasıl? 2022 asgari ücret kaç TL oldu?