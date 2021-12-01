Asgari ücret 2. toplantı ne zaman ?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından ilk rakamlar gelmeye başladı. Buna göre, işverenler tarafından asgari ücretin 3500-3750 lira arasında olmasına yönelik çoğunluk oluştuğu belirtildi. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, ikinci toplantı tarihi henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

İŞTE İLK RAKAMLAR

Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.