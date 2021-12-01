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Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Asgarü ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücrette çalışmalar başladı. Kısa zamanda açıklanması beklenen yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı bugün gerçekleştirildi. İlk toplantının ardından asgari ücret için 3500-3750 lira arasında rakam olmasına yönelik çoğunluğun oluştuğu belirtildi. Şimdi ise gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte son gelişmeler...

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman ?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından ilk rakamlar gelmeye başladı. Buna göre, işverenler tarafından asgari ücretin 3500-3750 lira arasında olmasına yönelik çoğunluk oluştuğu belirtildi. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, ikinci toplantı tarihi henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

İŞTE İLK RAKAMLAR

Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.

Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.

Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.

2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.

Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.

VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.

Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:

BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38

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