Asgari ücret sendika hükümet teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor, hükümet ne kadar verdi? Asgari ücrette son karar...
Asgari ücret sendika teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor? Asgari ücret sendika teklifleri ve hükümet teklifleri masada! Türkiye’nin merakla beklediği kritik asgari ücret zam toplantısı başladı. 2022 asgari ücretin belirleneceği görüşmeler, milyonlarca çalışanın gelecek yıl maaşlarının ne kadar olacağını belirleyecek. Toplantının ilki 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki; asgari ücret teklifleri nasıl oldu? İşte; asgari ücret sendika hükümet teklifleri!
Asgari ücret sendika hükümet teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor? Asgari ücret zammı için görüşme süreci başlıyor. Toplantıların ilki 1 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantılarda sendikalar ve hükümet temsilcileri karşılıklı teklifleri sunarak ortak bir yol bulmaya çalışıyor. Milyonlarca çalışanın gelecek yılki gelirini etkileyecek 2022 asgari ücrette büyük bir zam beklentisi bulunuyor. Peki; 2022 asgari ücret sendika hükümet teklifleri yüzde kaç?
ASGARİ ÜCRET SENDİKA HÜKÜMET TEKLİFLERİ!
Türk-İş, DİSK ve Hak-İş asgari ücret mesaisinden önce ortak bir açıklama yaptı. Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir." ifadelerine yer verildi.
ASGARİ ÜCRETİN DÜŞÜK BELİRLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Asgari ücretin emeğe gösterilen saygının bir ölçüsü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir. Üç işçi konfederasyonu 'aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi taleplerini yineleyerek bir kez daha bir araya gelmiştir.
Anayasamız devlete 'çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma' görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur' denilmektedir. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir.
Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar, yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil, mağdurudur ve 'ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum' gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez."
İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ne zaman yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
Bakan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.
Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.
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