Yüzde 36,2 zam tahmini! Asgari ücret ne kadar oldu? 1 Aralık asgari ücret toplantısı sonucu belli oldu mu? 2022 asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar oldu? 1 Aralık asgari ücret toplantısı sonucu gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret belli oldu mu sorusuna milyonlarca asgari ücretli çalışan yanıt arıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret toplantısında ilk toplantı başlıyor. 1 Aralık saat 14:00'te başlayacak toplantı öncesi Başkan Erdoğan müjdeli haberi verdi. Erdoğan; asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, merakla beklenen ücreti en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu ve asgari ücrette çok büyük bir artış olacağını söyledi. Peki; asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret belli oldu mu?