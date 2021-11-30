Son dakika: Türkiye’den 3. çeyrekte de büyüme!

YIL SONUNDA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş tarafından yapılan açıklamada, "Çift haneli bir büyüme yıl sonu için de çok sürpriz olmaz gibi geliyor. Zaten Kasım'ı bitiriyoruz. Üçüncü çeyrek dünyada da büyümenin de sıkıntılı döneme denk geliyor. Bu senenin en kötü çeyreği aslında 3. çeyrek gibiydi. Ben Kasım ayının da Aralık ayının da fena geçmediğini düşünüyorum. Bence yıl sonunda bir aksilik olmazsa yüzde 10 üzerinde bir büyüme yaşayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.