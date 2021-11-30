Son dakika: Türkiye'den 3. çeyrekte de büyüme!
Son dakika haberleri... Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye'nin 3. çeyrekteki büyüme rakamlarını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Beklendiği gibi. 7’nin üzerinde bir rakam bekleniyordu. 7,4 oldukça iyi bir rakam. Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrıştığını göstermiş oluyor bize." şeklinde konuştu.
Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %25,4 arttı
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %22,6, hizmetler %20,7, diğer hizmet faaliyetleri %11,7, sanayi %10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri %4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %19,9, inşaat %6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise %5,9 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı.
GSYH 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %9,1 arttı
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %2,4 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı.
İşgücü ödemeleri 2021 yılı üçüncü çeyreğinde %36,3 arttı
İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,3, net işletme artığı/karma gelir ise %38,6 arttı.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %29,8 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %30,1 iken bu oran 2021 yılında %29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,4'ten %54,6'ya yükseldi.
NE ANLAMA GELİYOR?
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Beklendiği gibi. 7'nin üzerinde bir rakam bekleniyordu. 7,4 oldukça iyi bir rakam. Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını göstermiş oluyor bize." şeklinde konuştu.
Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.
YIL SONUNDA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş tarafından yapılan açıklamada, "Çift haneli bir büyüme yıl sonu için de çok sürpriz olmaz gibi geliyor. Zaten Kasım'ı bitiriyoruz. Üçüncü çeyrek dünyada da büyümenin de sıkıntılı döneme denk geliyor. Bu senenin en kötü çeyreği aslında 3. çeyrek gibiydi. Ben Kasım ayının da Aralık ayının da fena geçmediğini düşünüyorum. Bence yıl sonunda bir aksilik olmazsa yüzde 10 üzerinde bir büyüme yaşayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.
BEKLENTİ NEYDİ?
Ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,3 ile yüzde 13,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 8,4 ile yüzde 12,5 aralığında oldu.
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