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Çiğ süt zammı son dakika: Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2021
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Çiğ süt zammı son dakika: Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak?

Son dakika... Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından çiğ süt tavsiye satış fiyatının yeniden değerlendirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni çiğ süt fiyatlarına çevrildi. Peki, çiğ süt zammı ne oldu? Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak? İşte cevaplar...

Son dakika... Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Gıda Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Ulusal Süt Konseyi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı bildirdildi. Bu gelişmelerin ardından çiğ süt fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, çiğ süt zammı ne oldu? Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak? İşte haberin detayları...

ÇİĞ SÜT FİYATI NE KADAR OLDU?

Çiğ süt tavsiye satış fiyatı 3,20 TL'den 4,70 TL'ye yükseldi. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 08 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında;

2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacak. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacak.

ÇİĞ SÜT TAVSİYE SATIŞ FİYATININDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunun 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirlemesi üretici memnun etti.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.

Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

ÜRETİCİ YENİ FİYATTAN MEMNUN

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya yönelik yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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