Çiğ süt zammı son dakika: Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak?

Son dakika... Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? Gıda Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Ulusal Süt Konseyi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı bildirdildi. Bu gelişmelerin ardından çiğ süt fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, çiğ süt zammı ne oldu? Ulusal Süt Konseyi 2021 çiğ süt fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman geçerli olacak? İşte haberin detayları...

ÇİĞ SÜT FİYATI NE KADAR OLDU?

Çiğ süt tavsiye satış fiyatı 3,20 TL'den 4,70 TL'ye yükseldi. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 08 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında;

2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacak. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacak.