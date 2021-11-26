Son dakika: Finansal kiralamada rekor artış: Yüzde 59 arttı! Yıl sonu hedefi de netleşti





4 MİLYAR $ AŞILACAK

Sektörde 35 binin üzerinde aktif KOBİ ve kurumsal nitelikli müşteriye hizmet verildiğini belirten Çabuk, 2021 yılının ilk 9 ayında sözleşme sayısının da yüzde 59 artışla 14 bin 259'a ulaşıldığını, yıl sonu itibarıyla işlem hacminin 4 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti. Leasing yoluyla finansman sağlamanın çok sayıda avantajı olduğunun altını çizen Coşkun Çabuk, "İşletme sermayesini yatırıma ayırmak istemeyen müşterilerimiz, her türlü orta ve uzun vadeli yatırımını leasing yani finansal kiralama yoluyla rahatlıkla yapabilirler. Kira ödemeleri istenirse esnek, istenirse sabit tutarlı olan leasing işlemlerinde faiz oranı dönem boyunca sabit kalmakta, satın alma sırasında yüzde 1 KDV avantajından yararlanılmaktadır" dedi.