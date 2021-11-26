Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan turizm hedefleri açıklaması

Antalya Nirvana Otel'de 11'nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemide 'V' çıkışı yapmayı başardıklarını belirterek, "25 milyon olan turist sayısını 29 milyon, 20 milyar dolar olan gelir hedefini de 24 milyar dolara yükselttik. 2018'de 647 dolar olan kişi başı gelirimizi 830 dolara yükseltmeyi başardık" dedi.

Normal şartlarda İspanya'nın yüzde 40 gerisinde olan Türkiye'nin pandemi döneminde İspanya'yı geride bıraktığını söyleyen Ersoy, bu başarıda TGA'nın etkin tanıtım çalışmaları ve güvenli turizm sertifikasının olduğunu kaydetti.