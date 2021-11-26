Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan turizm hedefleri açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turist ve turizmdeki gelir hedeflerinin revize edildiğini açıkladı. Ekim ve kasım aylarında turizmde yaşanan büyük talep artışı yüzleri güldürdü. Bakan Ersoy, "Bu yıl 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.
Türk turizm sektörü pandemi dönemine rağmen başarılı ivmesini sürdürdü. Bu yıl hem Güvenli Turizm Sertifikası hem de Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yurtdışındaki etkin tanıtım çalışmalarıyla turist sayısında hedefler aşılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl özellikle ekim-kasım aylarındaki yoğun talebe bağlı hedefleri revize ederek yükseltti.
Antalya Nirvana Otel'de 11'nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemide 'V' çıkışı yapmayı başardıklarını belirterek, "25 milyon olan turist sayısını 29 milyon, 20 milyar dolar olan gelir hedefini de 24 milyar dolara yükselttik. 2018'de 647 dolar olan kişi başı gelirimizi 830 dolara yükseltmeyi başardık" dedi.
Normal şartlarda İspanya'nın yüzde 40 gerisinde olan Türkiye'nin pandemi döneminde İspanya'yı geride bıraktığını söyleyen Ersoy, bu başarıda TGA'nın etkin tanıtım çalışmaları ve güvenli turizm sertifikasının olduğunu kaydetti.
Pandeminin yavaş yavaş geride kaldığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Şimdi dünyanın gündemi sürdürülebilirlik. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'na imza attık. Bizim şimdi bu konuda çalışmamız gerekli. Aksi takdirde dünyanın gerisinde kalırız. Güvenli Turizm Sertifikası'nı Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalara başlıyoruz. Kriterleri belirleyeceğiz. 3 yıla yayacağız" şeklinde konuştu.
BAŞKENT ROTASI HAZIRLIĞI
Turizmde kültür, sanat ve marka destinasyonlarının yaratılması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, "İstanbul Beyoğlu Kültür Rotası ile başarılı bir işe imza attık. 8 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Bunu Mayıs 2022'de tekrar yapacağız. Yeni rotalar devreye alıyoruz. Ankara'da da 3 yıldır restorasyonunu yaptığımız bir rota var. Eş zamanlı olarak Başkent Kültür Rotası'nı hayata geçireceğiz" dedi. 2022 itibarıyla resortların olduğu bölgelerde lojman arazisi ihalelerine başlayacaklarını aktaran Ersoy, ilk olarak devletten tahsis almış oteller için ihalenin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
1.4 MİLYAR DOLARLIK KREDİYİ YAPILANDIRDIK
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, insan kaynağı, BT ve sürdürülebilirlik alanlarına daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin birçok turizmi yapabilir durumda olduğunu söyleyen Ateş, sürdürülebilir turizm talebinin arttığını kaydetti. Cari açığın azalmasında turizm gelirlerinin önemli bir katkısı olduğunu belirten Hakan Ateş, "Pandemi sürecinde Ocak 2020'den bugüne, 1.4 milyar dolar turizm kredimizi yapılandırdık" şeklinde konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KALICI FAYDA SAĞLAR
Sürdürülebilir turizmin önemine dikkat BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Sürdürülebilir turizm, sosyal ve kültürel değerler korunarak kalıcı bir fayda sağlar" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın güvenli turizmin nasıl yapıldığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Şehrimiz pandemi dönemine rağmen geçen yıl 3.5 milyon, bu yıl dün itibariyle 8.8 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. Antalya'nın 2022'de 2019 rakamlarını geride bırakacağına inancımız tam" dedi.
ÜÇ TEMEL İHTİYACIMIZ VAR
Zirvenin açılışında konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise turizmdeki hedeflerin gerçekleşmesi için üç temel unsura ihtiyaç olduğunu belirtti. Yağcı, "Bunlar ortak akılla beraber çalışmak. finansman ve sistemler ile araçlar" dedi. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır da, meslek örgütleri yasasının tüm sektör paydaşlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.
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