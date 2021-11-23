Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru açıklaması: Gerçekçi olmayan fiyat oluşumu gözlemleniyor
Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan flaş kur açıklaması geldi. Açıklamada, ''Merkez Bankası'nın kur seviyesine ilişkin taahhüdü yoktur. Piyasalarda gerçekçi olmayan fiyat oluşumu gözlemleniyor.'' denildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.'' ifadeleri kullanılırken döviz kurlarındaki son durumla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Merkez Bankası piyasalarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiğini belirterek, ''Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.'' açıklamasında bulundu.
AÇIKLAMANIN ANLAMI NE?
Son dakika gelişmesini A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yorumladı.
Doğaner, "Sağlıksız bir fiyatlama, ciddi bir saldırı var" dedi.
"Büyüme odaklı yeni modelden bahsediyoruz" ifadelerine yer veren Doğaner, "Ekonomik kurtuluş savaşı devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
Doğaner, Başkan Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı konuşması ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sonrası yaşananlara dikkat çekerek "Ellerindeki kozları oynamaya başladılar. Ciddi bir dalgalanma oldu." açıklamasını yaptı.
Doğaner, Merkez Bankası'nın yaşananlar karşısında vatandaşa "oyuna gelmeyin" mesajını verdiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZ AÇIKLAMALARI
Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan faiz konusunda mesajlar vermişti.
Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz, fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük, terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı adımımızı attık başardık. Darbe oyununda aynı oyunu gördük, milletimizle d irendik başardık.
Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız. İstihdamı arttırmanın yolunu yatırım, üretim, ihracat, büyümeden geçtiği konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin her kalkınma hamlesinin önünün darbe, vesayet, krizle kesilerek IMF, Dünya Bankası, mandacı iktisatçılarımız tarafından yönlendirmeye çalışıldığı gerçek işte budur.
Biz yüksek faiz, düşük kur düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, ihracat, büyüme odaklı politikamızda en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız. Yatırım, üretim, ihracatı bunun için teşvik ediyoruz. İstihdamı gözümüz gibi koruyoruz. Büyümeyi bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz.
"FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Kurdaki yükselişi izah ederek fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine tepesine bineceğiz. Bu politikayla biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, sonunda ne elde edeceğimizi, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu gayet iyi biliyoruz.
Kurduğumuz her altyapının gerisindeki gayelerden biri de bugünlere hazırlık yapmaktadır. Organize sanayi bölgelerini yaygınlaştırıp, güçlendirerek ve en kabiliyetli imalat sanayimizle, üniversitelerin, araştırma geliştirme kuruluşlarını ülke geneline yayarak insan kaynağı çeşitliliğine gittik. İnşa ettiğimiz yol, köprü, tünel, havayolları, demir yolları, limanlar ile Pekin'den Londra'ya kadar uzanan bölgenin en güçlü lojistik altyapısı ülkemize aittir.
"YASTIK ALTINDA CİDDİ BİR DÖVİZ VARLIĞI VARDIR"
İhracatımızı dünyanın dört bir yanına yayarak, şirketlerimizin bu alana girmesini sağladık. Bireysel yatırımcıların, geliri döviz olmayanların d olarla borçlanmasına imkan tanımayarak kur üzerinden kumar oynanmasını engelledik. Terör örgütleriyle mücadele, afetlere müdahaledeki hızımızla ülkemizin çözüm üretme yeteneğine güveni biz arttırdık.
Bireylerin döviz borcu değil, bankalarda, yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır. Bankalarımızın açık pozisyonları bulunmuyor. Önemli olan burası. Bütçe performansımız oldukça yüksek seviyededir. Büyük altyapı projelerimizi önemli ölçüde bitirdiğimiz için yatırımlarda kullanmak için acil finansal ihtiyacımız kalmadı.
Turizm geirlerimiz hızla artıyor. Savunma sanayimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden birine d önüştü. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz en önemli döviz giderimiz olan enerji umutlarımızı güçlendirdi. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyon 288 bin kişi artan istihdam ve fazla vermeye başlayan cari denge attığımız adımların doğruluğuna işaret ediyor.
"FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR"
Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz.
Güçlü altyapı böyle bir mücadele için bize geçmişte hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Uyguladığımız politikalarla küresel finans çevrelerin, onların içerideki tetikçilerin şimşeklerini üzerimize çektiğimizin de elbette farkındayız. Ülkemizin, milletimizin ekonomik kurtuluşu için bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanlarımızın günlük hayattaki etkilerini görmeye devam edeceğiz.
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