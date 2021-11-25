Türkiye'nin yatırımdaki en büyük ortağı Hollanda! 10 milyar dolarlık hedef korundu
Hollanda ve Türkiye’nin ticaret hacmi için 10 milyar dolarlık bir hedef konurken yatırım açısından ülke en büyük partnerlerden. Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı olan ülke, aynı zamanda Türk iş insanlarının da en fazla yatırım yaptığı ülke durumunda.
Hollanda, ikili ticaret hacmi açısından Türkiye'nin en büyük 10 partneri arasında. Hollandalı firmaların da Türkiye'nin de karşılıklı yatırımları oldukça fazla. İki ülke arasında ticaret hacmi pandemiye rağmen istikrarlı bir şekilde devam etti. Son beş yıldır 8 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi bulunuyor.
Türkiye Hollanda ile ticaretinde fazla veren ülkeler arasında. Dış ticaret fazlası 2.6 milyar dolarla 2019'da en yüksek seviyesine çıkarken 2020'de 1.6 milyar dolar oldu. 2021'de Ocak-Eylül arasındaki dönemde de bu rakamı aştı. Yıl sonunda 2 milyar dolar seviyelerine yakın bir noktada kapatması da bekleniyor. Hollanda'ya ihraç edilen başlıca ürünler motorlu taşıtlar, otomobiller ve tekstil olurken Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında demir çelik, hurda, poliasetaller, epoksit-alkid reçineler, petrol yağları ve traktörler ön plana çıkıyor. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması hedefi de belirlendi.
EN BÜYÜK YATIRIMCI
Türkiye'ye 2016-2020 döneminde 33.3 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişi olurken listenin ilk sırasında 5.4 milyar dolarla Hollandalı yatırımcılar oldu. Hollanda bugüne kadar Türkiye'de 25.7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Toplam yatırım miktarından aldığı pay ise yüzde 15.9 düzeyinde. Türkiye'den iş insanlarının Hollanda'da yaptıkları yatırımın tutarı da 14 milyar doları bulmuş durumda. Bu rakam da Türk iş insanlarının yurt dışında en çok Hollanda'da yatırım yaptığını gösteriyor.
23 BİN TÜRK YATIRIMCI VAR
Hollandalı yatırımcılar 2020'nin ilk 8 ayında 599 milyon dolar yatırım yaptı. Bu rakamlarda ülkenin birleşme ve satın alma işlemlerinde çeşitli avantajlar sunmasının da payı var. Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet gösteriyor. Hollanda'da Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısı da 23 bin civarında. Bu girişimciler, toplam 6 milyar euro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yaklaşık 8 milyar euro düzeyinde ciroya sahip.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE FİNANSMAN
Hollanda kalkınma bankaları da Türkiye'de aktif. KOBİ'lerin verimli enerji ekipmanlarına yatırım yapmalarını sağlamak için finansman kullanmalarına yardımcı olurken, yenilenebilir enerjiye de destek olunuyor. Hollandalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım için en çok tercih ettiği alanlar, ileri tarım teknikleri, organik tarım ürünleri, sağlık hizmetleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji ve yenilenebilir enerji, lojistik, liman inşası ve yönetimi.
TÜRK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI HAVUZU
Hollanda 2021'de insan kaynağı noktasında Türk yetenekleri ile Hollandalı girişimcilerin yakın çalışmasını hedefliyor. Hollandalı şirketler için yetenekli Türk bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarından bir havuz oluşturmak için yeni bir girişim başlatılacağı duyuruldu.
TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN YARIM MİLYAR DOLARLIK İŞİ VAR
Türk müteahhitlik firmaları Hollanda'da bugüne kadar 548 milyon dolar tutarında altı proje üstlendi. Türkiye'den firmaların gelecek dönemde Hollanda'da daha fazla proje üstlenmeleri beklenirken, Türk ve Hollandalı müteahhitlerin üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceği de öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı!
- Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...
- 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi'nde genel af, ceza indirimi var mı? İşte tam metin...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama
- Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
- Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...
- Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?
- Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...
- Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?
- Beşiktaş Ajax canlı izleme yolları! 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? İşte o yollar...
- Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...