Türkiye’nin yatırımdaki en büyük ortağı Hollanda! 10 milyar dolarlık hedef korundu

23 BİN TÜRK YATIRIMCI VAR

Hollandalı yatırımcılar 2020'nin ilk 8 ayında 599 milyon dolar yatırım yaptı. Bu rakamlarda ülkenin birleşme ve satın alma işlemlerinde çeşitli avantajlar sunmasının da payı var. Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet gösteriyor. Hollanda'da Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısı da 23 bin civarında. Bu girişimciler, toplam 6 milyar euro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yaklaşık 8 milyar euro düzeyinde ciroya sahip.